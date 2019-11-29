2019/11/29 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الأمني، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).