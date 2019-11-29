2019/11/29 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).