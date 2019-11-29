2019/11/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بريطانيا: نجدد المطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي لاحتجاجات العراق

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن جواً من الهدوء والتفاؤل يسود بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، فيما أشار إلى أنهم عازمون على البقاء هناك لحين تحقيق كافة

بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، الانباء التي تتحدث عن استقالته.

وقال خلف في بيان مقتضب، إن "الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالتي

بغداد اليوم-متابعة

علقت الولايات المتحدة الامريكية، الجمعة، 29 تشرين الثاني، 2019، على عزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، تقديم استقالته لمجلس النواب، فيما وجهت طلباً "للقادة العراقيين".

وذكرت محطة العربية الحدث، في تغريدة ع

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