شاهد.. العراق يسحق شباك الامارات بهدفين نظيفين

2019/11/29 | 20:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي فوزا ثمینا على نظيره الإماراتي، بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطو...

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