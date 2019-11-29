واشنطن تدعو بغداد لبدء الإصلاحات والاستجابة للمتظاهرين

2019/11/29 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى البدء بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها: "نشارك المحتجين العراقيين قلقهم المشروع".

وطالبت الخارجية، الحكومة العراقية بـ"بدء الإصلاحات بما فيها الفساد والبطالة".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.





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