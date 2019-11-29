"السترة المُصفحة".. أقوى من الفولاذ بـ15 مرة

2019/11/29 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – متابعة

إذا كنت تخشى على حياتك، وترغب في تحصين نفسك، وتمشي في الشارع بشكل طبيعي، حتى في أكثر الشوارع إجراما في العالم، فربما

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