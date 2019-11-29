حادثة طعن في لندن.. جرحى ومقتل المنفذ

2019/11/29 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

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قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن قوات مكافحة الإرهاب في البلاد تجري تحقيقا في عملية طعن وقعت عند جسر لندن، مؤكدة أن الأمر

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