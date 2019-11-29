كاتانيش: لست راضيا على المستوى ونحتاج لتطوير انفسنا

2019/11/29 | 21:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ثمّن سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الفوز المهم الذي حققه اليوم الجمعة على منتخب الإمارات 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 24.

وأكد كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه رغم تحقيق الانتصار الثاني، لكنه لم يقتنع بالأداء.

وتابع: "من الممكن أن نكون بحال أفضل مما ظهرنا عليه، كل الأمور بحاجة إلى النقاش وسنركز على أدائنا في المباراة المقبلة لنقدم أداء أحسن".

وأوضح: "هناك نقص واضح في اللياقة البدنية، وقد يكون توقف الدوري السبب وراء ذلك، وكذلك مشاركة لاعبي الشرطة مع فريقهم (في البطولة العربية)، المهم أن الفريق فاز وصنع الفرص وكسبنا المباراة وضمنا التأهل لنصف النهائي".

واسترسل: "سأواصل منح دور أكبر للاعبين الشباب أمام اليمن لأن الفريق تأهل وسنحاول إراحة أغلب اللاعبين الأساسيين لتجهيز الفريق لنصف النهائي بشكل جيد".

وأردف: "أحترم الفريق اليمني وجميع المنتخبات، لكن علينا أن نتعامل مع منتخبنا ونخطط للمباريات المقبلة".

وبيّن: "لاعبونا بحاجة إلى ضبط مشاعرهم بعد الفوز على قطر وقبلها على إيران وهناك ضغط من الشارع العراقي الذي يطالب اللاعبين بمزيد من العطاء، لكن اللاعبين بالعموم بحاجة إلى راحة".

وعن منتخب الإمارات قال: "إنهم يمتلكون فريقا شبابا لكنهم يحتاجون للوقت، ومزيد من المباريات، وسيكون مستقلبهم أفضل".

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