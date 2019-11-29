مصدر: سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء

2019/11/29 | 21:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الجمعة، بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن " صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن " الصاروخ لم يسفر عن سقوط إصابات".

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