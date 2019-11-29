شاهد.. ابناء الموصل يتوشحون بالأسود ويهتفون لذي قار

2019/11/29 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج أبناء مدينة الموصل، اليوم الجمعة، متوشحين باللون الأسود ويهتفون لمجزرة ذي قار بالروح والفداء، للضحايا الذين سقطوا في مظاهرات المحافظة.ويواجه متظاهرو محافظة ذي قار، أمس الخميس واليوم الجمعة، الرصاص الحي، الذي تطلقه القوات الأمنية من أجل فض الاحتجاجات، وذهب ضحيته لغاية الأن أكثر من 50 شهيد ومئات الجرحى.[…]

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