مصدر: حرق منزل الفريق الركن جميل الشمري في الديوانية

2019/11/29 | 21:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني في مدينة الديوانية، مساء اليوم الجمعة، بإحراق منزل الفريق الركن جميل الشمري.

وذكر المصدر لـ"الغد برس" أن "متظاهرين أقدموا على احراق منزل الفريق الركن جميل الشمري، بعد يوم من احتجاجات غاضبة سقط في اثرها عدد من القتلى والجرحى في ذي قار والنجف ومناطق اخرى".

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