أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء يقدم استقالته من منصبه

2019/11/29 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، الذي يتهمه المتظاهرون بإصدار أوامر بإطلاق النار عليهم، استقالته من منصبه.

وقال الهاشمي، ان طلب الاستقالة جاء نظراً لتوجيهات المرجعية الدينية بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومية، ولحجم الضغوط الكبيرة التي واجهته من البعض في فترة عمله، ولفسح المجال أمام أبناء الشعب العراقي لتولي المسؤوليات بعيداً عن أي معنى من معاني المحاصصة، فإنه يعلن أنه أول من يبادر للالتزام بإرشادات المرجعية، وتقدم باستقالته.

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