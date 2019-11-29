هل تعتبر استقالة عبد المهدي سارية.. وما هي الخطوات الدستورية التالية؟

2019/11/29 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وهي سارية المفعول من تاريخ اعل...

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