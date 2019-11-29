101 صفحة من القرآن تُنقِذ فتاةً إيزيدية من داعش

2019/11/29 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق قبل خمس سنوات، تمكّنت “إيمان عباس” الفتاة الإيزيدية من تحرير نفسها من براثن تنظيم داعش الذي جعلها عبدة للجنس.واليوم، تعمل التي بالكاد بلغت سن الرشد، على […]

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