فاطمة الفلاحي - كابوس -1

2019/11/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 12.أموت بين أضلعيوأنا استشعر الدمعحين أناديهم في سريولوعة فراقهم تعصرنيأتخيل فيها دبيب خطوكَفأخاف منك وعليك* * *تصارعني آلاف الأسئلةومنك تهرب الإجاباتفأعيش رحيل الكلمات* * * قولوا ما أصاب العراقكان كابوسًا سقيمًا...أو كان مجرد خيال* * *مازال نزيف الموت يقطروتئن الجراحما عدت احتمل الهوان أحتاج مَنْ يوقظن......

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