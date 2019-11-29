سامح عسكر - الباريدوليا وفلسفة الصورة

2019/11/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر منذ فترة أشرت إلى فلسفتي الخاصة بالصورة وقلت أن عقل الإنسان كالكاميرا يتأثر بالأشياء حسب جودته ووضعيته، وكذلك حسب جودة وطبيعة الشئ في ذاته، وشرحت بعضا من ذلك على وعد بتشريح تلك الرؤية في المستقبل، واليوم أطرح جانبا مهما في فلسفة التصور له امتداد مؤكد في علوم النفس..ظاهرة الباريدوليا تعني استجابة العقل لأشكال وأنماط في الكون تحدث بطريقة غير منظمة، فيراها العقل منظمة وبناءً على ذلك يسلك تأوي......

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