حريق يلتهم كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد

2019/11/29 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

افاد مصدر امني، باندلاع حريق داخل كرفان تابع لغرفة تجارة بغداد وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة، إن "نيران اندلعت، مساء

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