كاتانيتش: من الممكن أن نكون بحال أفضل مما ظهرنا عليه أمام الإمارات

2019/11/29 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

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ثمّن مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيتش، الفوز المهم الذي حققه اليوم الجمعة على منتخب الإمارات 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات

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