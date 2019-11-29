2019/11/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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قطر يعود لمنافسة العراق على بطاقتي نصف نهائي "خليجي 24" بنصف درزينة اليمن

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