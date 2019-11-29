اسماعيل شاكر الرفاعي - مذبحة الناصرية

2019/11/29 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي مجزرة الناصريةماذا لو عَبَرَ متظاهرو الناصرية جسور مدينتهم ؟ هل يمس ذلك بسيادة دولة : يبول الجنرال الآيراني قاسم سليماني على سيادتها ، كلما ادلهم غضب الشعب العراقي ، وقرر الاطاحة بالهيكل الكارتوني للحكومة المصمم على خداع الشيعة ؟وماذا لو ردد متظاهرو الناصرية من آعالي الجسور هتافهم العظيم : بالروح بالدم نفديك ياعراق ، هل يثلم هـذا الهتاف بسيادة دولة تخترق اجوائها الطائرات المسير......

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