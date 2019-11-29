رئيس المنبر العراقي اياد علاوي يصدر بيانا حول الأحداث الأخيرة في البلاد

2019/11/29 | 22:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي بيانا حول الاحداث الاخيرة في البلاد.

ودعا علاوي الى تشكيل حكومة تصريف اعمال تكون مهمتها التهيئة لإجراء انتخابات نزيهة مبكرة بمدة لا تتجاوز اربعة او خمسة اشهر، وكذلك اقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والاعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

وطالب علاوي بمحاكمة المفسدين وكل من تورط بسفك الدم العراقي وتقديمهم الى محاكمات علنية، وتحرير القرار السيادي العراقي وضمان استقلاليته بعيداً عن التأثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف او ذاك.

كما دعا علاوي الى الخروج من المحاصصة الطائفية وتعديل بعض فقرات الدستور واستكمالها من حكومة ومجلس نواب منتخب، ومنع ظهور قوائم تمثل الطائفية او التي تسيس الدين او المذهب، وسن قانون جديد للانتخابات .

واستنكر علاوي التصريحات من بعض المسؤولين الايرانيين التي تتضمن اتهامات وافتراءات بحق المحتجين السلميين، معتبرا ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي، وهو ما سيتم تقديم شكوى به لدى منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة.

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