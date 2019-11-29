2019/11/29 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، ما سماها "جيوشاً ألكترونية" بالترويج لخبر ترشيحه رئيسا للوزراء بدلا عن عادل عبد المهدي.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أبدى اعتراضه وانزعاجه بشدة على انتشار خبر ترشيحه رئيسا للوزراء بدلا عن عادل عبد المهدي، ونفى ذلك نفيا قاطعا".

ونقل المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن زيدان تأكيده بأن "شائعات ترشيحي يروج لها الجيش الإلكتروني لاحد الطامحين بمنصب رئيس الوزراء، والهدف منه تسقيط الاسماء التي من الممكن ان تطرح لهذا المنصب، وهذا التسقيط المبكر يأتي كخطوة استباقية من هذا الطامح وجيشه الإلكتروني لتحريض المواطنين ضد اي شخص يطرح اسمه لهذا المنصب".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء يتهم 'جيوشاً الكترونية' بالترويج لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء يتهم 'جيوشاً الكترونية' بالترويج لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).