الجوكـر لـم يكسب الجولة..

2019/11/29 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كريم الراضي

انا أعجب لمن يعتقد أن الجوكر ربح الجولة!! والأعجب أن يكون ذلك شعور النخبة!! وكيف ومن تمكن من تحويل أعظم نصر تحقق اليوم

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