المبعوث الاممي: محادثات سورية انتهت بدون اتفاق

2019/11/29 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، يوم الجمعة، إن "الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع

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