2019/11/29 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، يوم الجمعة، إن "الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الاممي: محادثات سورية انتهت بدون اتفاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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