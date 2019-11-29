مصدر في ذي قار: مقتل 16 متظاهرا واصابة 131 اخرين والصحة تستحدث طوارئ في مستشفى بنت الهدى

2019/11/29 | 22:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، أن أعداد القتلى والمصابين بتظاهرات اليوم بلغ 147 متظاهرا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "اعداد القتلى في تظاهرات ذي قار اليوم بلغ 16 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 131 متظاهرا"، لافتا إلى أن "هناك حالات خطرة نتوقع وفاتها وتبلغ أكثر من 20 متظاهرا".

وبين المصدر، أن "دائرة صحة ذي قار وسعت نطاق عمليات الطوارئ لديها وقامت باستحداث طوارىء جديدة في مستشفى بنت الهدى التعليمي، لاستيعاب أعداد المصابين".

وأضاف، أن "اثنين من المسعفين العاملين في دائرة صحة ذي قار تعرضوا إلى الإصابة بطلق ناري وهم الآن يرقدون في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة لتلقي العلاج اللازم".

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