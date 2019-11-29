مفوضية حقوق الانسان تحذر من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار وتطلق نداءات للتدخل العاجل

2019/11/29 | 22:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، من مجزرة جديدة في ذي قار، ودعت عقلاء القوم من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال الدين إلى التدخل العاجل.

وذكر بيان للمفوضية تلقت" الغد برس" نسخة منه، أنه " التحذير يأتي من مهام فرقها الرصدية في محافظة ذي قار، ولوجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم، والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الامنية".

وأكدت المفوضية أنها تحذر من "وقوع مجزرة جديدة في ذي قار في الساعات القليلة القادمة".

ودعا البيان جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال الدين إلى "التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر".

كما حث بيان المفوضية القوات الأمنية بـ "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية".

وناشدت المفوضية المتظاهرين بـ "الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على امن المحافظة وعدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".

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