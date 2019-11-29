هبوط حاد بأسعار الذهب بعد تصريحات الولايات المتحدة والصين

2019/11/29 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

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يتجه الذهب صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من الولايات المتحدة والصين في

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