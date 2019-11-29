العراق: هل ستتوقف الاحتجاجات باستقالة عبد المهدي؟

2019/11/29 | 22:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ هذه الحلقة من أسبوع في العالم من ا لعراق مع استمرار القمع الواسع للمظاهرات وإعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نيته الاستقالة.



ثم تنتقل إلى مظاهرات بتعاط أمني مختلف في لبنان حيث يتعمق المأزقان السياسي والاقتصادي مع عدم تنفيذ حلول ملموسة حتى اللحظة.



ثم تختتم بالحادث العسكري الذي طال جنودا فرنسيين في مالي وأدى إلى مقتل 13 جنديا.

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