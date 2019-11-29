الحمداني: جيل عبد المهدي فشل في 15 عام معارضة ومثلها في الحكم

2019/11/29 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اتهم محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، القوة الأمنية الخاصة بحماية مرقد محمد باقر الحكيم بفتح النار على المتظاهرين الامر الذي أدى الى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الياسري، في مداخلة هاتفية خلال بر

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، اليوم الجمعة، على "ضرورة" إيجاد كتلة أكبر في البرلمان "بعيداً عن القوى السياسية" تتولى تشكيل حكومة جديدة، فيما رأى أن مستقبل العراق متروك للمرجعية والمتظاهري

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، الجمعة (29 تشرين الثاني، 2019) أن استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي خطوة كان ثمنها "ألف شهيد".

وقال الزرفي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور ن

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