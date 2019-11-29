شاهد.. الشارع العراقي ما بعد عزم عبد المهدي تقديم استقالته

2019/11/29 | 22:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته ال البرلمان التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية التي دعت في خطبة الجمعة مجلس النواب الى اعادة الن...

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