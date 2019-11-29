2019/11/29 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خفضت السلطات الامنية يوم الجمعة حالة الانذار القصوى الى ما نسبته 50% في محافظة البصرة النفطية اقصى جنوبي العراق.

واشار مصدر امني مسؤول اليوم الى صدور برقية الى كافة الاجهزة الامنية في البصرة بخفض الانذار من 100 % الى 50 % ابتدائآ من الساعة الفين وميتين والعودة الى الواجبات الطبيعية في كافة القواطع الامنية المنتشرة في المحافظة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفض حالة الانذار الامني في محافظة البصرة جنوبي العراق 50%) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفض حالة الانذار الامني في محافظة البصرة جنوبي العراق 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).