في العراق.. الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت مأساةٌ قد تنتهي بالقتل

2019/11/29 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق في إحدى الليالي المتأخرة، تلقت “هالة” تهديداً من خلال رسالة من حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) ما جعل دمها يتجمد في عروقها.وكان فحوى الرسالة […]

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