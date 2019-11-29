عباس علي العلي - الخطوة التالية ح1

2019/11/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الخطوة التاليةمع بداية النهاية لنظام حكم بريمر ودستور 2005 حين فرض الشعب إرادته على كل الطبقة السياسية الفاسدة ومشغليهم وممن خلفهم، لا بد من توضيح بداية الخطوة التالية التي بدأت هذا اليوم بإجبار السلطة القمعية المنحلة أخلاقيا وإنسانيا على الرضوخ لصوتها المدوي، وقبل أن ندلف في رسم ملامحها لا بد أن نقف قليلا عند ما مضى ونستشف منه مصدر قوة الأنتصار وأسبابه وعلاته بتجرد وبموضوعية.البعض......

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