التنظيم الدستوري لاستقالة رئيس الوزراء في العراق

2019/11/29 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.رائد حمدان المالكي

نحاول في ادناه ايضاح بعض المسائل الخاصة باستقالة رئيس الوزراء في ظل دستور 2005 العراقي من خلال التساؤلات الاتية والاجابة عنها :

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