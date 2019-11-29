بيان رأي بخصوص استقالة رئيس مجلس الوزراء

2019/11/29 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار القانوني والخبير في الشؤون النيابية عمار رحيم الكناني

نصت المادة (٨١/اولا) من الدستور على أن ( يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو

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