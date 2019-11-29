2019/11/29 | 23:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، المنتخب العراقي بفوزه على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين ضمن مباريات مجموعته في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، مبارك للعراقيين فوزين بيوم واحد، في ساحات التحرير، وفي ملاعب الكرة، هذا النصر هدية بسيطة لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت خلال التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة، مختتما تغريدته بهاشتاك العراق دائما ينتصر.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ جمال الضاري: مبارك للعراقيين فوزين بيوم واحد في ساحات التحرير وفي ملاعب الكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ جمال الضاري: مبارك للعراقيين فوزين بيوم واحد في ساحات التحرير وفي ملاعب الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).