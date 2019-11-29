الحشد الشعبي: لم نشترك باي عملية او نشاط عسكري داخل المحافظات والمدن

2019/11/29 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية او نشاط ضد المتظاهرين او

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