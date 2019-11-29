عمليات بغداد: لا صحة لوجود اطلاق نار في ساحة الوثبة

2019/11/29 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

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نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، وجود اطلاق نار في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن، قيس المحمداوي، في تصيح

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