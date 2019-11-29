بالوثيقة.. تكليف المفتش العام السابق جمال الأسدي بمهام مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية

2019/11/29 | 23:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتكليف مفتش عام وزارة الداخلية السابق جمال الأسدي بمهام مدير عام التدريب والتأهيل في الوزارة.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها "الغد برس" فإن الأسدي باشر مهامه كمدير عام يوم أمس الخميس.

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