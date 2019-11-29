2019/11/29 | 23:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحشد الشعبي يؤكد انه لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن، وان ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن ان الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الاخيرة بسبب تصدي "سرايا عاشوراء" امر عار عن الصحة وما هو الا تهرب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك".

ودعت الهيئة "المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم وتجنب زج المؤسسات الامنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الاعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: لم نشترك بأي عملية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: لم نشترك بأي عملية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).