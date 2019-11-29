الإصابة تحرم سعد ناطق من بطولة خليجي ٢٤

2019/11/29 | 23:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجرى لاعب منتخبنا الوطني سعد ناطق عملية جراحية في مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء اشتراكه مع لاعب منتخب الإمارات في المباراة التي جرت اليوم بإطار بطولة خليجي ٢٤.

وقال المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس ان الطبيب المختص اكد وجود ثلاث كسور في انف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب .

وأضاف ان الدكتور طلب منح اللاعب راحة قصيرة، مبينا ان الجهاز الاداري سيناقش مع المدرب كاتانيتش إمكانية اضافة لاعب جديد وفق اللوائح .

وأشار إلى ان الدكتور حدد يوم الخميس المقبل موعدا لمعاينة العملية لاتخاذ القرار الأخير باستراحة اللاعب .

وتواجدت بعثة منتخبنا الوطني في مستشفى حمد برفقة اللاعب سعد ناطق للاطمئنان على حالته، ومن المؤمل ان يخرج بعد ساعات قليلة الى مقر إقامة المنتخب من اجل الراحة .

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