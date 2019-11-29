بوتين يثني على الكورد في سوريا: يتعاملون بشكل طيب مع شرطتنا العسكرية

2019/11/29 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السكان الكورد في شمال شرق سوريا يتعاملون بشكل طيب مع الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة، مشددا على أن هذه القوات جاءت لحمايتهم.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس العلاقات القومية بمدينة نالتشيك: "ما يحدث الآن في سوريا، والنتائج الإيجابية المحدودة التي تم التمكن من تحقيقها على الحدود السورية التركية، تجري بدعم الكورد وفي مصلحتهم.



والناس هناك يفهمون ذلك ويتعاملون معنا بود وحب".

وأضاف بوتين أن الشرطة العسكرية الروسية تلقى، في كل المدن والبلدات التي تنفذ دوريات فيها على الحدود بين سوريا وتركيا، "تعاملا طيبا للغاية من قبل السكان الكورد، لأن الناس يرون أن الجيش الروسي قدم لحمايتهم وهذه حقيقة بديهية".

وأردف الرئيس الروسي: "أود التشديد على أن علاقاتنا مع الشعب الكوردي كانت دائما بل تاريخيا طيبة وجيدة جدا".

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