الاصابة تبعد سعد ناطق عن خليجي 24

2019/11/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اجرى لاعب منتخب العراق بكرة القدم سعد ناطق الجمعة، عملية جراحية في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء اشتراكه مع لاعب منتخب الإمارات في المباراة التي جرت اليوم بإطار بطولة خليجي 24.

وقال المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطبيب المختص اكد وجود ثلاث كسور في انف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب".





وأضاف ان " الدكتور طلب منح اللاعب راحة قصيرة" ، مبينا ان" الجهاز الاداري سيناقش مع المدرب كاتانيتش إمكانية اضافة لاعب جديد وفق اللوائح".





وأشار إلى ان "الدكتور حدد يوم الخميس المقبل موعدا لمعاينة العملية لاتخاذ القرار الأخير باستراحة اللاعب".





وكان منتخب العراق قد فاز اليوم الجمعةعلى نظيره الاماراتي 2- صفر، ضمن منافسات فرق المجموعة الاولى بخليجي 24.

بغداد اليوم- بغداد

عاد منتخب قطر بكرة القدم اليوم الجمعة، (29/11/ 2019)، لمنافسة نظيره العراقي على بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على اليمن بنصف درزينة دون رد، في لقاء جرى على ملعب "خليفة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن

بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب العراق بكرة القدم اليوم الجمعة، الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الامارات 2- صفر ، في لقاء جرى على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى، ببطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.

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بغداد اليوم-بغداد

سجل قائد المنتخب العراقي، علاء عبد الزهرة، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) هدفه الثاني على نظيره الاماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة.

قبل ذلك، أحرز لاعب هجوم المنتخب العراقي، علاء عباس، الهدف الأول، في الدقيقة ا

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