برهم يبحث مع محافظ نينوى الجديد إعادة إعمار المناطق المتضررة

2019/11/29 | 23:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، مع محافظ نينوى الجديد نجم عبد الله الجبوري، الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة....

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