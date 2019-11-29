محللٌ عراقي يعتبر استقالة عبد المهدي «تدويراً للنفايات السياسية»

2019/11/29 | 23:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبر مدير المركز العربي للعدالة، أن استقالة رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي هي عبارة عن «لعبة ستقابل برفض من قبل البرلمان».وأكّد “محمد الشيخلي” أن هناك «لعبة مزدوجة […]

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