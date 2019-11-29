مستشار عبدالمهدي السابق يخاطب المتظاهرين: رشحوا الشخصيات الوطنية لتشكيل حكومة الانتفاضة

2019/11/29 | 23:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليث شبر، اليوم الجمعة، ثوار العراق بأن لا يوافقون على ترشيح أي شخصية من داخل القوى الحاكمة لمنصب رئاسة الوزراء، مبينا أن هذه القوى لن تنجب إلا حكومة فاسدة.وقال شبر في تدوينة على موقع فيسبوك، تابعها “يس عراق” أن “على ثوار الانتفاضة ترشيح الشخصيات الوطنية الصادقة […]

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