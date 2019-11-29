مصدر: القبض على عدد من اتباع

2019/11/29 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال عدد من المسلحين في احدى المناطق القريبة من ساحات التظاهرات في ذي قار.

وقال المصدر لـ"العهد

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