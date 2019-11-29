سعد ناطق يبتعد عن خليجي 24

2019/11/29 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

اجرى لاعب منتخب العراق بكرة القدم، سعد ناطق، اليوم الجمعة، عملية جراحية في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى

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