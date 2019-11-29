بعد كسر ساقه.. بسام الراوي يشكر اللاعب أمجد عطوان

2019/11/29 | 23:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد لاعب المنتخب القطري، اللاعب بسام الراوي على لاعب المنتخب الوطني العراقي، أمجد عطوان، بعد إصابته في المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي والقطري ضمن منافسات بطولة خليجي 24.وقال الراوي في تغريدة له على موقع تويتر، مرفقة بصورة من زيارة وفد المنتخب الوطني له في مكان إقامته، “شكرا إلى أخوي امجد عطوان وشكرا إلى مهند […]

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