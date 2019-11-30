2019/11/30 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم
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وقال كنو في طلب قدمه الى المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معاون محافظ ذي قار يستقيل من منصبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
اعلن معاون محافظ ذي قار عادل كنو، الجمعة، استقالته من منصبه.
وقال كنو في طلب قدمه الى المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معاون محافظ ذي قار يستقيل من منصبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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