معاون محافظ ذي قار يستقيل من منصبه

2019/11/30 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اعلن معاون محافظ ذي قار عادل كنو، الجمعة، استقالته من منصبه.

وقال كنو في طلب قدمه الى المحافظ...





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